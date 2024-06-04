3男手推車棄屍案 疑怕黑工竇曝光

【本報訊】土瓜灣前日揭發的手推車棄屍案細節曝光！案中死者姓汪（40歲），他與3名被捕同鄉（35至51歲）來自內地福建省，大家互相認識。消息指，4人在不同時期持雙程證到港，表面報稱是來港探親，實質上從事非法勞工，並分別報住土瓜灣道94號美華工業中心，以及馬頭涌譚公道一唐樓，惟該兩個地點懷疑皆為黑工宿舍。

前日下午3時許，有市民途經美華工業中心、近新山道的停車場出入口時，發現汪男躺臥於一輛手推車上，他當時蓋有一張被，身體帶有酒氣，對叫喚毫無反應，該市民於是報案求助，惟汪男被送抵醫院後證實不治。事主被發現時並未攜帶身份證明文件，身上亦無表面傷痕，執法人員其後查明他的身份，並翻查工廈「天眼」影片搜證，其後以涉嫌「非法處理屍體」拘捕該3名分別姓許（35歲）、姓汪（36歲）及姓陳（51歲）男子。

案發千呎單位或劏作宿舍 據了解，事發前，事主與被捕人士一同在外面飲酒，之後「意猶未盡」，決定返回工廈內的黑工宿舍「再飲一輪」，期間汪男突然暈倒，並且呼吸脈搏停頓。有人懷疑擔心「黑工竇」會因而曝光，於是將汪男抬上手推車，並以一個「小心地滑」塑膠牌墊住其頭部，將他搬運落樓，然後逃之夭夭，但最終仍然難逃法網。

本報記者在昨晨登上涉案單位視察，見到單位大門被人員用鐵鏈鎖上，透過門縫可看到內裏擺放大批雜物，包括裝修工具等，門外亦擱置多塊懷疑工程用的木板。有其他單位的租戶表示，涉事單位經常有內地人出入，他們平日早出晚歸，與一般上班族無異，而且不時「轉人」出入，情況已持續數年之久，不排除有人將面積千餘呎的單位間成劏房作住宿用途。