扮顧客放蛇反黑工 入境處拘4人建功

內地清潔公司 社交平台宣傳廉價服務 入境處打擊黑工不遺餘力，早前揭發有內地清潔公司，於社交平台「小紅書」聲稱可在香港提供廉價服務，懷疑對方聘用非法勞工。昨日派員假扮顧客「放蛇」查詢，當對方安排職員來港工作時，即拘捕該內地公司一名負責人及3名黑工，並檢獲清潔用具及手機等證物。入境處提醒，旅客在未獲入境處處長批准前，不得在港從事任何僱傭工作，否則可被罰款5萬元及入獄兩年。

入境處最近展開一連串反非法勞工行動，以保障本地就業市場，期間發現有內地清潔公司在社交平台「小紅書」進行宣傳，聲稱可以在香港提供廉價清潔服務，以吸引香港客戶幫襯，實際上會安排內地職員來港工作。經深入調查及情報分析後，入境處成功鎖定有關內地公司，於昨日早上展開代號「刺網」執法行動。

人員透過喬裝顧客進行「放蛇」，向該公司負責人查詢有關服務，得悉對方收取每平方呎3至5元人民幣價格提供清潔服務，並以現金交收。人員於對方安排職員來港開工時展開拘捕行動，成功拘捕該公司一名28歲內地負責人，以及3名（19至30歲）清潔男工人。4名被捕內地男子，均持雙程證以訪客身份入境。行動中，人員檢獲一批吸塵機等清潔工具，以及多部相信用於操作社交平台帳戶的手機。

入境處強調，本地居民如明知對方不能在香港合法受僱下，仍光顧有關服務，將有可能觸犯法例。入境處會持續加強打擊不同行業的非法勞工以保障本地勞工市場，並多方面宣傳僱用非法勞工的嚴重後果，以提高市民對不可僱用非法勞工的意識。此外，入境處會進行具針對性的網上巡邏，如發現有人利用社交媒體或即時通訊軟件組織、安排或慫恿市民干犯聘用非法勞工等嚴重罪行，會果斷採取執法行動，並將通知內地執法機關採取相應執法行動。

非法受僱最高監禁2年 入境處又提醒市民，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁兩年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。