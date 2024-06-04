醫健：成視在人：奧比斯與蒙古合作 改善學童眼睛健康

許多我們視為理所當然的醫治，有些地區可能要等一輩子。在蒙古，現時只有10名兒童眼科醫生，幾乎全部都於首都服務。外省的孩童一旦患上眼疾，隨時因為未及時救治而致盲。奧比斯最近與蒙古教育局合作，希望增強蒙古幼童及學童的眼睛健康。

14歲的蒙古男孩Gan-Ochir，在兩個月大時發現患有青光眼，同時診斷出白內障及眼瞼內翻。兒子眼睛有缺陷，爸爸竟然一走了之。眼疾令到這名小男孩承受無法形容的疼痛，沒法起床，不想說話。孩子的痛長在媽媽身上，儘管媽媽感到無助，她也沒向命運屈服，14年間帶着兒子進出醫院接受超過10次手術。

Gan-Ochir一直很自責，認為自己的眼疾導致父母離婚，亦令媽媽生活更艱難。去年，他於奧比斯夥伴的國家婦幼保健中心接受了新的治療方案，情況終於穩定下來。現在，這個大男孩渴望可以重回正規校園，希望成為一位汽車工程師。

我們最近致力於與蒙古教育局合作，對部分學校進行視力檢查，發現當中45%的學生有視力問題。在未來，蒙古將建立監測中學生健康狀況的電子登記資料庫，並針對特定年齡定期進行預防措施、早期發現檢查、檢測和診斷，希望當地兒童免受眼疾折磨，還他們光明未來。

奧比斯