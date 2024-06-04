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風箏線纏翅 獵鷹困樹
獲救受傷獵鷹。（陳錦昌攝）
【本報訊】昨晨近10時，有行山人士途經大埔大美督家樂徑時，發現一隻鷹懷疑被困樹上掙扎，於是報案求助。消防及愛協人員到場，發現該獵鷹在樹上約5至6米高處，被風箏線纏住左翅膀受傷，消防員於是架起長梯將獵鷹救下，交愛協人員帶走，稍後由獸醫作進一步檢查。
愛協人員帶走獵鷹。
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