天氣不穩 今料狂風雷雨

【本報訊】本港天氣持續不穩，昨晨持續降雨，天文台一度發出黃色暴雨警告信號。天文台指，昨日本港多處錄得超過20毫米雨量，而大嶼山更錄得超過40毫米。昨午一道低壓槽正為廣東西部及珠江口一帶帶來雷雨，一股達強風程度的偏東氣流影響廣東東部沿岸。而澳門昨日天氣不穩，當地氣象局更一度發出紅色暴雨警告信號。

昨早發黃雨警告 昨日本港廣泛地區下大雨，天文台在上午10時10分發出黃色暴雨警告信號，維持至下午1時取消。昨日下午3時，天文台錄得氣溫攝氏25度，相對濕度為百分之92。昨午2時至3時，京士柏錄得的平均紫外線指數是1，強度屬於低。至於晚上天氣就為大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴，部分地區雨勢較大，吹和緩至清勁東風，離岸間中吹強風。而今日預計風勢較大，間中有驟雨及有雷暴。隨後兩三日仍有幾陣驟雨。

另外，澳門昨日亦雨勢頗大，澳門氣象局昨晨9時15分發出紅色暴雨警告信號，預料雨勢將會維持，低窪地區有水浸。雷暴警告信號同告生效。最高紫外線指數約為3，級別屬於中等。澳門氣象局昨晨11時12分發出特別天氣訊息，指路環正受大雨影響，之後的一小時雨勢亦維持。天氣預測方面，預料今日大致多雲，間中有驟雨，有幾陣雷暴，吹3至5級東至東南風及有陣風。氣溫約為攝氏24至28度，相對濕度介乎88%至99%之間。