東呼即應：變種新冠入侵 傳播率恐倍增

東呼即應訪問醫生 揭病毒株KP.2底蘊 內地、香港及台灣，近月相繼錄得被專家形容為「免疫逃逸與傳染力高」新冠變種病毒株KP.2的個案。為了解今期正流行的新冠病毒，提升市民大眾防疫意識，《東呼即應》訪問了相關的專科醫生，講解目前正肆虐的KP.2，並了解其特性。

感染及傳染病專科醫生林緯遜指，其實KP.2也是屬於Omicron的一種，是JN.1的後代。事實上，不同新冠病毒的變種病毒株，其病徵病狀是很相似的，較為新近的變種病毒株的病徵、病狀和致病性比之前的流行病毒株較低。現在的新冠病毒難以和一般流感的病徵、病狀完全區分，市民有上呼吸道病徵、病狀，未必可以分辨出，到底是新冠病毒、流感，還是其他的上呼吸道病毒，感染是很相似的。

難與流感病徵作完全區分 林醫生指KP.2現時的數據非常有限，有初步的數據顯示，KP.2比JN.1有機會在傳染性上，傳播率高1.2倍，相信因為KP.2的免疫逃逸和傳染力較高，較長時間內，數字有機會上升，不過KP.2或者JN.1比之前的變種病毒株病徵、病狀和致病性可能不會增加，相信未必會對醫療系統構成非常大的壓力。

呼吸系統科專科醫生梁子超則稱，本港就算現在是KP.2肆虐，例如在污水監測顯示約18%，但整體新冠病毒個案和呼吸道陽性比例在下降，下降速度也比較快。所以不需要特別擔心這些抗原飄移，因是風土化了的病毒的慣常現象，致死率是沒有改變的，就是和以往的病毒沒有基本分別。

暫無太大可能製感染大浪 梁醫生指KP.2是靠一定程度的免疫逃逸，令其能夠避免了我們廣泛建立群體免疫，但是有一個生存的代價。因為這樣的進一步變種，對一個已經高度適應的病毒來說，可能會減低傳播效率，所以在這樣的情形，此消彼長之下，根本上就不會有太大的可能，去製造另一次的感染大浪。只不過新的變種有機會慢慢取代舊有傳播的病毒株，有些地方會看到有些改變，有些浪最主要也是因病毒上一次高峰已經過了一段時間，由於免疫衰減，所以出現另一個輕微的浪而已。

台灣衞福部疾管署上月7日公布，過去一周新增229宗本土新冠併發症個案，較前一周新增185宗，另增31宗死亡病例，較前一周多15宗。台灣疾管署預防醫學辦公室主任林詠青表示，累積併發症個案中，65歲以上長者佔79%，新增死亡患者年齡介乎30多歲至100多歲。當中一名30多歲北部男子，4月底出現發燒、嘔吐等症狀，持續兩天，送到醫院急診，之後因嚴重呼吸衰竭，於就醫當天離世。

衞生署回覆指，最新的污水監測數據，截至2024年5月29日顯示，JN.1及其後代譜系仍然是最流行的變種病毒株，佔所有經分析樣本的99%，而當中約18.3%屬於較新的後代譜系KP.2。公共衞生化驗服務處對37個2019冠狀病毒病嚴重及死亡報告個案的樣本進行基因分析，結果顯示JN.1及其後代譜系為最流行的變種病毒株，佔所有經分析樣本的97.3%，而當中約2.7%，屬於較新的後代譜系KP.2；根據世衞的資料，KP.2是JN.1的後代譜系之一，現被世衞列為監視下的變種病毒株。

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