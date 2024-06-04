物理諾獎得主丁肇中 任嶺南高等研究院榮譽院長

丁肇中

【本報訊】嶺南大學宣布諾貝爾物理學獎得主丁肇中擔任「嶺南高等研究院」榮譽院長。丁於去年11月獲嶺南大學頒授榮譽理學博士學位，並親臨嶺大校園主持大學論壇，與師生分享他進行的太空實驗，將科學家精神傳承予下一代。嶺大校長及韋基球數據科學講座教授秦泗釗表示，憑藉丁肇中豐富的人生歷練及廣博的科學知識，不僅有助推動研究院的策略發展，亦鼓舞及啟發嶺大的研究員和學生，堅持不懈地進行學術探索，有助嶺大培育優秀人才。

宇宙粒子研究先驅 丁肇中院長畢生致力探索宇宙的奧秘，他付出數十年的時間和心血，在粒子物理學及天體物理學領域作出了開創性的貢獻。他於1974年發現了一種新的物質形態，稱為J粒子。這一發現推翻了當時盛行的自然界基本組成要素理論，被稱為「十一月革命」。憑藉這項工作成果，他在兩年後獲得諾貝爾獎殊榮。丁亦是美國國家科學院、蘇聯科學院及俄羅斯科學院、西班牙皇家科學院，及中國科學院等眾多著名科學院的院士，並於麻省理工學院（MIT）擔任Thomas Dudley Cabot物理系教授。

「嶺南高等研究院」於今年3月成立，旨在從全球招攬不同學術領域的國際頂尖學者及知名專家，跨越文理科的界限，促進跨學科合作，並融合尖端科技和全人教育，進行跨學科數據分析，以取得更多合作成果和發表更多具社會影響力的研究。「嶺南高等研究院」亦會定期舉辦不同會議、工作坊和論壇，為研究員和專家搭建交流知識和參與討論的平台。