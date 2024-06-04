機鐵九龍站 後日恢復預辦登機

【本報訊】港鐵昨日宣布，機場快綫九龍站市區預辦登機服務將於後日重啟，首階段只適用於國泰航空的乘客；而香港站本周五（7日）起增加提供香港航空的市區預辦登機服務。

目前，機場快綫九龍站的市區預辦登機服務，現階段只適用於國泰航空乘客，服務時間為每日早上6時至下午3時。車站已安裝了6個智能登記櫃台，以及兩個自助行李託運櫃台。由後日起，國泰乘客可使用智能登記櫃台及自助行李託運櫃台，一站式自助完成登機手續及託運行李。已在網上預辦登機手續的乘客，可直接在智能登記櫃台列印登機證及託運行李標籤，然後自助託運行李。

香港站服務周五擴至港航 至於香港站的市區預辦登機服務，早前已開放國泰航空的市區預辦登機服務，由本周五起則會增加香港航空，服務時間為每日早上6時至下午7時。

同時，港鐵公司將於6月6日至7月5日期間推出特別優惠，向每位在香港站或九龍站完成市區預辦登機手續及託運行李的乘客，送贈一張港鐵本地單程車票。乘客於香港站或九龍站的市區預辦登機區域完成登機手續及託運行李後，即可於自助行李託運櫃台向有關車站職員領取免費港鐵本地單程車票，每位乘客每次可獲一張免費車票，由發票當日起一個月內有效。免費車票的適用範圍不包括機場快綫、輕鐵、東鐵綫頭等、羅湖或落馬洲站車程、港鐵巴士及港鐵接駁巴士。