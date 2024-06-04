區議員優先租用屋邨議辦 政府稱因有KPI 議員不滿

【本報訊】房委會會將部分非住宅物業提供給立法會議員、區議員租用作為辦事處，有議員昨在立法會房屋事務委員會上指新一屆區議會上任後，很多立法會議員租用房委會的辦公室被收回再派給區議員使用，質疑應由當區民選立法會議員和區議員優先。當局指區議員需要滿足在上任後3個月內開設最少一個議員辦事處的KPI（關鍵績效指標），因此會有優先權，遭議員斥「直選嘅立法會議員冇KPI？」、「你講咩啊依家」。

針對區議員辦事處方面，房委會共收到約230份申請表，因部分的申請表格申請相同的議員辦事處，故需以抽籤決定，最終約有210個議員辦事處成功編配給議員租用。現時在房委會轄下約350個議員辦事處中，合共約320個辦事處已出租供立法會及區議會議員使用，就該35個尚未租出的議員辦事處，房委會已於2024年3月21日起安排以「先到先得」的方式接受所有議員申請租用。

議員田北辰指自己作為新界西北直選立法會議員，2023年12月前有7個公共屋邨辦事處，但到2024年1月只有兩個，而原本辦事處給了區議員。他指房委會物業派選次序依次為民選區議員、非當區民選議員、間選、委任、當然區議員、直選立法會議員、其他立法會議員，但他認為當區民選立法會議員和區議員工作最為繁忙，建議優次應該讓他們優先。

「直選嘅立法會議員冇KPI？」 房屋署副署長楊耀輝指有關優先次序安排已經平衡各因素，而在區議會完善安排後，區議員需要在上任後3個月內開設最少一個議員辦事處，因此會有優先權，但優先權只有一次，田聽罷斥「直選嘅立法會議員冇KPI？」、「你講咩啊依家」，楊遂指立法會議員可以選擇辦事處的位置較區議員大很多。

但田斥「（當局）唔好咁離地」，指公屋辦事處租金只需5,000元，但街舖高達3萬至4萬元，質疑如要議員負擔如此高昂租金，「有幾多人有資格做直選議員」？