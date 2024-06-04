涉發布煽動意圖貼文 鄒幸彤舅父被擒

【本報訊】國安處昨於沙田區以「煽動意圖的相關罪行」拘捕一名62歲男子，正被扣查。據了解，被捕人為支聯會前副主席鄒幸彤的舅父。連同此人，案件至今被捕人數增至8人。其餘7名被捕人中，除一名女子繼續還押大欖女懲教所，其餘6人已獲准保釋。

本案迄拘8男女 國安處早前於5月28及29日，一連兩天於全港多區，包括大欖女懲教所拘捕6名女子及一名男子，年齡介乎37至65歲，涉嫌違反《維護國家安全條例》下第24條「煽動意圖的相關罪行」。其中，一名53歲女子同時涉嫌違反《香港國安法》第21條「以金錢或其他財物資助他人分裂國家」罪被捕。

國安處調查顯示一名正在還押中的女子，透過至少6名被捕人，由今年4月份開始，以匿名方式在一社交平台專頁，利用某個將至的敏感日子，持續發布具煽動意圖的貼文，挑起市民對中央政府、特區政府及司法機構的憎恨，及意圖煽動網民在較後期間組織或參與非法活動。調查亦顯示，其中一名53歲被捕女子，於網上訂閱平台以金錢資助逃犯羅冠聰及其他人士，資助金額約為14萬元。