屠龍案證人：曾赴台學開槍製燃彈

【本報訊】「屠龍小隊」等人涉嫌於2019年放置或引爆爆炸性裝置、管有手槍及串謀謀殺執法人員，事件中多人被捕，部分人被控串謀引爆訂明目標罪，違反《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，是律政司首次引用該罪作出檢控，一旦罪成可被判終身監禁。涉案6男一女不認罪，案件昨在高等法院續審。第二名從犯證人彭軍壕作供，他稱2019年9月，曾赴台灣「軍訓」，學習開槍射靶、製造汽油彈。

「軍訓」兩周 練真刀攻擊 從犯證人彭軍壕供稱，2014年社運期間認識吳智鴻，吳是激進組織的頭號人物。2019年元朗「721事件」後，吳聯絡他，說欲「吹大雞」入元朗「搵鄉黑報仇」。彭軍壕指，到7月27日，他跟隨吳智鴻、曾參選區議員的「大嚿」劉偉德等人去元朗破壞。同年8月，他再跟吳智鴻等人開會，商討即將進行「大行動」，以及前往台灣軍訓事宜，本案被告之一、首名從犯證人「屠龍小隊」黃振強亦在場。至9月，彭軍壕及吳智鴻等到台灣「軍訓」兩周，學習真刀攻擊、製造汽油彈，安排以氣槍訓練持槍手勢等。

7名不認罪被告分別是張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及女被告劉佩凝，年齡介乎20至29歲。首6名被告同被控《聯合國（反恐怖主義措施）條例》下的「串謀犯對訂明標的之爆炸罪」，及屬交替控罪的「串謀導致相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害的爆炸」。6人另被控串謀謀殺香港警察。李家田另被控「意圖危害生命而管有槍械及彈藥」罪，劉佩凝則另被控「串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為」罪。案件編號：HCCC 164/2022、HCCC 255/2023