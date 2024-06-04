大老山隧道外暴動 恒大女生囚17個月

【本報訊】2019年11月12日當天，全港各區多處有人示威堵路，3名香港恒生大學女學生被指在大老山隧道外參與暴動，其中一人認罪，兩人經審訊後獲判無罪。認罪的女生昨在西九龍法院（暫代區院）被判囚17個月。區院暫委法官彭亮廷指，接納被告真誠反省，重犯機會低，而且案發距今逾4年，對被告來說可算是煎熬。法官採納兩年半監禁作量刑起點，因認罪等再給予酌情減刑。

本案3名被告依次為范紫雪（23歲）、杜美宜（23歲）及盧靖婷（21歲），她們共同被控一項暴動罪。控罪指她們於2019年11月12日，在大老山公路（南行）大老山隧道行政大樓外與其他人參與暴動。其中盧靖婷認罪，其餘兩人不認罪受審，最終因法庭認為執法人員證供不可靠，裁定兩人罪名不成立。據法官指，盧靖婷已經完成恒大工商管理學士學位。

棍打收費亭 堵行車線 盧承認的案情指，當日早上約6時許，約20人在大老山隧道行政大樓外集結，之後另有數十人從恒大方向進入收費廣場，有人用棍敲打收費亭的玻璃窗，亦有人走到行車線堵路，隧道職員遂關閉大部分收費亭，交通癱瘓。同日早上約7時，執法人員到場展開驅散，期間截獲盧靖婷。盧當時穿黑衣、戴口罩和帽，她被制服時不斷掙扎，又踢向執法人員。有人折返試圖營救她，但不成功，結果盧當場被捕。案件編號：DCCC 535/2022