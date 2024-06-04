調查：逾3成長者獲處方10種藥物以上

【本報訊】服藥原是為了治病，惟服藥過多會有反效果。有團體調查顯示，香港社區長者「多重用藥」情況嚴重，超過三成受訪者獲處方10種藥物或以上，超過九成藥物從醫管局獲得，團體希望當局設立措施，降低社區長者「多重用藥」機會。

香港藥學服務基金在前年4月起推出為期3年的「長者使用藥物支援及教育計劃」，為合資格社區長者提供講座及藥物管理服務，至今已服務超過1,300名長者，為他們解決日常遇到處理藥物上的困難。計劃亦已為超過100名長者提供包裝藥盒服務，幫助他們可以準確地按時服用藥物等。

調查數據顯示，約有二至六成受訪者為獨居、兩老同住、聽障或視障人士，他們大多也缺乏自我藥物管理能力，容易出現用藥不當情況。近兩成及超過四成受訪者在參與計劃前，也分別有藥物不依從性及忘記服藥的情況，反映社區長者缺乏藥物教育及支援，而長者使用藥物支援及教育計劃」正可彌補這方面社區服務的不足，減低長者因不當用藥而入院及死亡的風險。

專家指多重用藥增死亡風險 中大醫學院公共衞生及基層醫療學院教授、健康教育及促進健康中心總監黃至生指出，「多重用藥」會造成多方面的嚴重影響，包括可能影響藥效及增加副作用、增加錯誤用藥風險、增加副作用、降低服藥者的依從性以及導致容易跌倒及營養不良等，最終增加入院及死亡風險。

團體建議，港府可關注社區長者「多重用藥」情況，提供更多社會資源支援長者正確用藥，增強長者自理疾病能力；亦建議當局可制訂標準化優化處方流程，以提升長者用藥安全。亦建議照顧者可參考世衞在2017年提出的「5個關鍵時刻」，包括應先了解藥物對長者的風險及用處、確保長者服藥方法正確、了解長者用藥的需要性、確保有醫護人員定期為長者檢視藥物，以及了解長者在甚麼情況下可停藥及停藥對長者的影響。