小雪兒重置頭顱骨手術成功

【本報訊】屯門一歲大女嬰小雪兒於今年1月在社區保母照顧期間懷疑遭虐待，致昏迷及嚴重腦出血，留院至今4個多月，昨晨於屯門醫院進行重置頭顱骨手術。小雪兒媽媽回覆傳媒時表示，感謝傳媒及各界關心，小雪兒手術成功並已甦醒，期盼術後沒有任何感染或併發症，早日回復健康快樂。

已甦醒 留醫PICU 小雪兒昏迷送院後發現腦部出現大量瘀血，需要緊急開腦進行手術，術後小雪兒性命暫保，但因頭骨被取出，腦部只以皮包住，醫生亦指情況並不樂觀，更有機會導致永久傷殘及失明。小雪兒昨早在媽媽陪同下進入手術室，媽媽亦陪同小雪兒直至完成麻醉程序。協助小雪兒家庭的議員鄧家彪指，屯門醫院盡量為小雪兒爭取可盡快進行手術，小雪兒媽媽在小雪兒進入手術室後亦留守醫院內等候消息。經過逾3小時後，小雪兒手術成功並已甦醒，現時在兒童深切治療部（PICU）觀察情況，醫生會留意這兩天的進展。

小雪兒媽媽前晚在電視節目中表示，最新掃描顯示女兒的左腦正萎縮，而昨日進行的重置頭顱骨手術雖然屬於高風險，有機會危及生命，而且女兒日漸長大，此前開腦取出的頭骨仍維持本身大小，令手術難度倍增，但沒有辦法不做手術，指「一定要醫番好佢」，冀全城集氣祝福女兒渡過難關。