3D打印 仿肌腱生物材料 治肩袖撕裂達標

中大研發惠病人 含活性分子促進再生 香港中文大學醫學院生物醫學學院成功研發一種可3D打印的生物活性材料，有望可用於修復大範圍的肩袖撕裂，可為肩膀提供足夠支撐以維持正常活動，並因含有如生長因子的生物活性分子而能夠促進組織再生。另外，材料的3D打印特性除了製作簡單、快捷及符合經濟效益外，也可因應病人肩膀的結構和創傷情況度身設計治療材料，具成為修復大範圍肩袖受傷的嶄新治療選擇的潛力。

人口老化 病例預期大升 生物活性材料由中大醫學院生物醫學學院助理教授兼中大組織工程與再生醫學研究所成員柯岱飛領導的團隊研發，團隊指出因創傷及身體退化而引致的肌腱撕裂十分普遍，當中肩袖撕裂的發生率約為20%，肩袖撕裂的治療按嚴重程度而定，大範圍的撕裂一般需要透過手術修補，並預期在急速老化的社會，肩袖撕裂的發生率預計將大幅上升。

反覆拉伸萬次仍無缺損 有見及此，團隊以「點擊化學」概念製造了一種仿肌腱生物材料，擁有可模仿天然肌腱的極強大力學性能，即使被反覆拉伸至少一萬次也無缺損，並在實驗中，證實了這種材料能令受傷實驗小兔的肩袖情況修復至正常水平，甚至能成功輸送生物活性因子，以促進至少一厘米的肌腱再生。

柯岱飛指出，材料能夠解決肩袖損傷中的力學和生物缺陷，同時避免了複雜繁瑣的生產過程，日後將繼續進行研究，以證明這種新開發材料在臨床上有效修復大範圍肩袖損傷、以至其他軟組織損傷方面的龐大潛力。