推動「好客之道」 冀社會各階層行多一步

【本報訊】服務業近期屢被批態度差，港府聯同旅遊發展局等推出「好客之道」運動，期望全社會「行多一步，好客之道」。文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨在啟動禮上表示，過去曾在媒體上得悉個別旅客受到不禮貌對待，認為該小撮人影響廣大高質素的服務界別的前線人員，破壞本港形象。

楊提到，今年初已開始討論推廣好客之道的工作，期望社會各階層積極參與；旅發局上周亦已向業界代表分享推廣全城「好客之道」的最新工作，又指業界代表的反應都非常正面，並預告將配合推出各種活動。他又指，當局會為業界製作培訓短片，以及嘉獎優質旅遊服務計劃。而旅發局昨日亦會推出新宣傳片，楊期望該宣傳片能鼓勵大眾只要做多一點點，旅客便會被熱情所感動，改善在港的旅遊體驗，有助擦亮本港「最佳旅遊目的地」的金漆招牌。

對於如何評核運動成效，楊表示推動好客之道為長期工作，「不只做3個月、5個月」，短期難有具體指標，亦沒有硬表現，舉例旅客不會介意職員有否鞠躬，店員或許給予一個笑容、一句問候，或按客人需要而給予特別照顧等，便能感受到職員的真誠及熱情，形容只是「行多步」。他提到，港人的基因都是好客及有禮貌，有信心運動能成功，市民未來在街上消費時都能感受到轉變。

校內鼓勵學生以禮待人 楊續指，無禮對客未必違法，局方若留意相關情況，會主動向商戶了解，並提供協助及建議，期望社會「無論以前做得不夠好，便做好點；以往做得好的，便行多步再做好點」。

局方又提到，是次運動毋須特別撥款，旅發局會動用現有資源推動計劃，而稍後運輸業亦會加入，各行各業各自利用其資源，宣揚好客之道。

此外，教育局會提供「學與教」資源予學校，並建議學校積極籌劃推動與禮貌主題活動，例如在學生手冊、校規、周會及課堂上鼓勵學生在日常生活上以禮待人等。民政事務總署則指，18區民政事務處會聯同轄下的地區青少年發展及公民教育委員會，籌備相關宣傳活動，派發宣傳品、播放短片等。