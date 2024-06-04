旅客訪港模式大變 酒店業倡盛事串連

餐飲界促免費巴士接駁景點 旅客訪港模式疫後大變下，港府力推盛事經濟，全年料有210場大型活動舉行，但效果仍存疑。酒店業界透露，自通關以來生意猶如「坐過山車」，只有長假期生意較佳，最近房租跌至最低300元一晚，情況令人驚訝，期望港府盡量將盛事串連，方便旅客一次過參與活動。餐飲業則期望港府與商界借鑑澳門賭場，推出免費交通接駁服務。

文化體育及旅遊局正就《香港旅遊業發展藍圖2.0》諮詢業界，酒店、餐飲及零售業界昨日聯合召開記者會，提出最新旅遊措施的建議。酒店業主聯會執行總幹事徐英偉表示，自通關以來，業界生意極之波動，猶如「坐過山車」一樣，舉例一般長假期首幾日訂房情況會較好，但長假期後期則會「懸崖式下跌」。

部分酒店房租淡季跌至300元 在五一長假期後的旅遊淡季，徐得悉，部分酒店房租跌至僅300至400元。他認為內地來港的個人遊城市逐步增加，最新達至59個，但與此同時內地居民免簽證國家亦同時增多，擔心本港旅客量會減少。徐又指，縱使港府推動舉辦盛事，但盛事之間欠缺串連，需要改善，才能令商務旅客來港開會之餘，亦可多留數天參加其他活動。

香港餐飲聯業協會會長黃家和則指，港人北上消費成風，過去兩個月，每個月均有600至700萬人次北上消費，但來港的內地旅客量卻不理想，衝擊餐飲業。他認為港府應推動「打包式」宣傳，配合各項盛事令餐飲旅遊業可參與推廣，並構建完善交通網絡，舉例可借鑑澳門娛樂場所提供免費接駁巴士，協助旅客前往各大商場。

籲設旅遊大數據平台助分析 議員容海恩則認為，暑假黃金檔期將至，當局應趁機主動「搶旅客」，建議設立「旅遊大數據平台」，利用大數據分析旅客消費行為，方便業界了解旅客感興趣的範疇。容亦建議推出「人工智能旅遊專員」，為旅客度身設計在港的旅遊路線及行程，鼓勵旅客來港長線遊。