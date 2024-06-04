將軍澳少劏房 兩過渡屋入住率低

【本報訊】截至2024年4月底，過渡性房屋項目已有1.37萬個單位投入服務，據政府文件顯示，大部分過渡性房屋項目的入住率超過九成，惟位於將軍澳寶琳北路的「寶庭居」、將軍澳唐賢街的「賢庭居」僅得59.6%及74.1%，議員郭偉强詢問原因，房屋局副局長戴尚誠指原因在於將軍澳區較少劏房，當局會加強宣傳，特別是跨區向潛在租戶宣傳，預計加強宣傳後，項目的入住率會逐步上升。

議員質疑未來路向 議員鄭泳舜昨在立法會房屋事務委員會上指現時政府成立了「解決劏房問題」工作組，促請當局要研究過渡性房屋下一階段的工作，與簡約公屋如何分工，日後政府如要處理劣質劏房，是否要有一定數量的過渡性房屋提供予有需要的居民居住。工程界議員盧偉國批評有關過渡性房屋的未來路向有欠清晰，要求政府列明未來10年，每年有幾多簡約公屋及過渡性房屋同時營運。

戴尚誠回應稱，當局預計約有6,000個單位會在今年落成啟用，而在2025年及2026年分別會有餘下約1,400個及50個單位相繼落成營運。他指政府已覓得土地提供超過21,000個過渡性房屋單位，超出原來目標的20,000個單位。

他續指未來會就簡約公屋與過渡性房屋的分工着手研究，而簡約公屋在2026至2027年度全部落成後，仍會有1.9萬個過渡性房屋單位營運，只是較現時目標落成量減少2,000個。他指雖則現時政府不再接受新建過渡性房屋項目新申請，但仍然繼續接受由市區空置住宅或非住宅樓宇改建而成的過渡性房屋項目申請資助，另外在每個項目，接受甲乙類租戶申請比例方面保持彈性，以照顧不同居民的需要。