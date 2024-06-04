居屋2023近萬單位悉售 房會：反映大需求

【本報訊】「居屋2023」計劃9,600多個單位在上周五（5月31日）全數售出。房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如認為銷情幾好，指在重售居屋以來，今次出售最多單位，開售時亦適逢私人市場不是太活躍，最初有人擔心能否售出所有單位，現時可全數出售，證明社會對資助房屋需求仍然很大。

今次推售的單位包括6個新建居屋發展項目共9,154個單位，61個於數年前推售後因買賣協議撤銷而收回的單位，以及412個租者置其屋計劃回收單位。在申請期內，房委會共收到約17.2萬份申請表。經過約70天揀樓程序，終於在上月底售罄。

未決定調整白表比例 黃碧如昨在電台節目中透露，觀塘3個屋苑最初銷情較慢，因為市民覺得交通不是最便利。另外，房委會每年也推出綠置居，綠表申請人有多一個選擇，因此他們揀選心儀單位時更小心。

對於可否調整白表比例，她指目前綠置居與公屋保持可換性，如果看到白表比較有強烈需求，適時作出調整絕對可以考慮。但她認為「居屋2023」 剛碰上市場交投淡靜， 可再看多一會趨勢再決定。

由本月起，資助出售單位業主申請「可供出售證明書」時，須提交最近6個月內由公用事業機構發出的帳單副本，作為支持申請的居住證明。黃指以往曾發現違規情況，現在是理順流程。