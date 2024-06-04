啟德河疑受抗生素污染 當局反駁

【本報訊】環境及生態局昨日於社交平台貼文，反駁近日有評論指香港啟德河因殘餘抗生素污染而成為世界最污染河道。該局稱，香港啟德河的殘餘抗生素濃度與其他國家人口較稠密的城市（例如英國倫敦，蘇格蘭格拉斯哥，比利時布魯塞爾，奧地利維也納等）河流錄得殘餘抗生素水平相若。

稱濃度中位水平低於基線 就香港水環境殘餘抗生素水平，環保署已於2020年至2021年間委託本地大學進行相關基線調查研究，結果顯示於本港常用抗生素在水環境中（包括啟德河）的殘餘濃度中位水平均低於「預測無影響濃度」（Predicted No Effect Concentration, PNEC），對本港的水生態環境並沒有影響。

對於報道指堆填區滲濾液中發現有藥物的抗生素成分。該局就指，本港的堆填區均以全密封式設計及建造，設有多層合成防滲透墊層系統，所有滲濾污水會被收集，經滲濾污水處理設施處理至符合法定標準。即使滲濾污水有殘餘抗生素，絕大部分會被去除，再經污水渠送到污水處理廠處理。

根據渠務署的研究資料，本港污水處理廠亦能有效去除污水中部分的藥物殘餘（包括抗生素），其中二級污水處理廠就一些抗生素的去除率可達九成或以上，與海外相關研究結果相若。經過兩重處理，本港水環境（包括啟德河）中的殘餘濃度中位水平均低於「預測無影響濃度」，沒有對水生態環境構成影響。