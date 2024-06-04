屋邨湧現吉舖 房署堅拒減租

北區大增零售設施 空置率升勢難止 房委會轄下有不少零售設施和前互委會辦事處，其用途和空置率值得關注。立法會房屋事務委員會昨討論有關事宜，有議員關注房委會商業樓宇工作連續3年開支佔比高出收入的60%，未能達標，亦有議員指商舖空置率較大，再加上未來5年房委會在北區零售設施會增加6.35萬平方米，質疑未來北區非住宅物業或會令空置率進一步上升，認為當局應有相關措施應對。但當局指隨着租金優惠取消後，相信能回復接近的水平，又強調「一味減租未必幫到件事」。

政府表示，截至2024年3月底，房委會轄下約有175萬平方米的非住宅設施，當中約51%為福利及社區設施，約17%為零售商舖及街市檔位，約5%為工廠大廈，其餘約27%為其他用途。約有40個前互委會辦事處可改建為住宅，單位面積介乎15至40平方米，又指在未來5年，房委會將再新增約6.35萬平方米的零售設施。截至2024年4月底，房委會零售設施的整體空置率維持在3.92%水平。

商業樓宇運作 連續3年超支 議員洪雯指房委會商業樓宇工作計劃指明相關運作開支佔比不能高出收入的60%，但文件顯示，從2020年至2021年開始，房委會連續3年未能達標，問及房委會有否節流的計劃，降低商業樓宇運作開支。她又指未來5年房委會零售設施會增加6.35萬平方米，當中很多位於北部都會區，如粉嶺北、古洞北等，但這些區域是北上消費的重災區，質疑未來北區非住宅物業可能會出現空置率進一步上升的情況，問及當局會否考慮提高足夠彈性，必要時改為福利及社區設施等。

房屋署副署長楊耀輝指因給予租金優惠，過往租金收入的基數下跌，但成本沒有改變，如物管公司等，他指隨着租金優惠取消後，相信能回到接近60%的水平，又指最近新屋邨的商場招標反應不錯，現在已經有八成店舖租出。

針對商舖空置率，議員劉國勳指很多商戶反映經營困難，若房署不檢視租金很可能結業，又詢問有多少商戶名義上沒有結業，但選擇拉閘和擺貨。楊回應指在2023至2024年，空置率都在比較低的水平，只是最近有所上升，他指有可能因優惠完結、完成農曆新年檔期後的商業決定，但也有商戶成功續租。

指屋邨人流穩定 拒出手救亡 但劉隨後斥空置率一年之間由約2%飆升至3.92%，是否應該有立即的措施如減租，但楊回應指商戶能否賺錢視乎其售賣的貨品、服務，而屋邨商場人流穩定，200多萬居民每日都在屋邨出入，認為「一味減租未必幫到件事」。