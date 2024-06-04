零售苦苦掙扎 當局一句轉型卸責

【本報訊】上周五（5月31日）公布的4月零售總銷貨價值，按年顯著下跌14.7%，反映零售業經營慘淡。有議員指零售業艱難，問及當局有沒有方法激活零售業，又指市民北上消費增加、內地居民境外消費模式多樣的趨勢可能會加劇，隨着香港和內地交通愈來愈便利，港人北上消費的趨勢不可阻止。

今年首4個月基本消費物價通脹輕微。撇除政府一次性紓緩措施的效應，今年首4個月的基本消費物價通脹率為1.0%，按基本綜合消費物價指數的主要組成項目分析，外出用膳及外賣的價格在今年首4個月繼續錄得3.3%的較快按年升幅，基本食品的價格則下降0.9%。衣履價格的升幅放緩。煙酒的價格因煙草稅率上調而進一步明顯上升。交通費用和雜項物品的價格升幅維持溫和。私人房屋租金大致保持平穩，微升0.2%。

議員何敬康昨在立法會一個委員會上指出，零售界認為香港整體經濟環境在疫情過後仍然復甦得非常慢，今年4月的零售數據亦顯示零售業面對非常艱難的時期，問及有沒有方法激活零售業，如提高內地旅客免稅額等；另一議員譚岳衡也指市民消費模式的轉變對私人市場造成挑戰，而市民北上消費增加、內地居民境外消費模式多樣的趨勢可能會加劇，隨着香港和內地交通愈來愈便利，港人北上消費的趨勢不可阻止，詢問政府如何拓展雙向消費。

稱從來不是「鬥便宜」 財金官員回應稱，5,000元人民幣免稅額已經訂立了一段時間，會與相關政策局研究是否需要提升。至於港人北上消費，內地居民來港的消費模式轉變已成客觀事實，該官員強調香港仍有很吸引的地方，香港與其他地方競爭時，從來都不是「鬥便宜」，要提升競爭力便要在產品、服務、客戶體驗等着手，不同業界都需要轉型以提高競爭力，而當更多距離香港較遠的內地城市可以個人遊簽注來港，將增加本地過夜客數量，而消費亦會相應增加。