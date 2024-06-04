小陽春曇花一現 二手樓交投連挫兩月

【本報訊】近期本港住宅及商舖市場走勢明顯向下，其中，住宅物業交投量已打回原形，返回撤辣前水平，5月10大二手住宅屋苑買賣成交量僅錄約155宗，較4月減少近16%，已連挫兩個月。

4核心商業區 租務淡靜 根據中原地產資料，上月本港10大二手屋苑成交量，較4月全月約184宗，再少約29宗，而該批屋苑5月平均實用呎價，有8個都下跌。期間交投量以鰂魚涌康怡花園跌幅最大，上月只有約5宗成交，為10大屋苑中最淡靜，按月大跌54.5%。至於期間平均呎價跌勢最急為同區太古城，平均實用呎價約13,757元，按月挫約10.4%。

同時，受累於經濟低迷，零售商舖市況亦差過去年。今年首4個月，4大核心商業區包括中環、銅鑼灣、尖沙咀及旺角的商舖租務成交量，合共只錄約335宗，較去年同期通關後更大減約146宗，跌幅約30.4%。而成交金額僅逾4,140萬元，較去年同期逾7,870萬元，減少超過47%。

各核心區購物區中，以尖沙咀最重災，該區首4個月錄得約85宗租賃成交，較去年同期約164宗，大幅下跌約48%，而成交金額逾1,163萬元，按年萎縮逾55%。

康怡花園 太古城