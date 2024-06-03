笑看天下：贏得民心 是以無敵

印度國會選舉6月1日結束長達7個階段嘅投票，一如所料，印度主要出口民調顯示，由總理莫迪領導嘅印度人民黨及聯盟政黨，仍將取得多數席位並繼續執政。印度下議院現有543個席位，掌握272席過半數即可成為多數黨，享有組閣權。莫迪喺選前曾經發出豪言，其政黨及聯盟政黨將拿下400席。

莫迪是否食咗幾擔蒜頭，否則何來如此豪言壯語？抑或佢亦如多數政客，為了選票，不惜隨口噏當秘笈？事實上，種種迹象顯示，莫迪將成為印度獨立後，除開國總理尼赫魯外，首位連續贏得3屆任期的人。5年前莫迪連任時承諾，喺本財年將經濟規模提升至5萬億美元，之不過由於新冠疫情等造成干擾，要實現呢個目標，幾乎係天方夜譚。主要反對黨國大黨表示，莫迪領導下嘅印度，過去幾年嘅經濟增長對創造就業機會和緩解農村貧困，幾乎冇乜作用，且貧富差距擴大了。

有研究指出，儘管印度億萬富翁嘅數量於過去10年增長了近兩倍，但大多數印度人嘅收入卻停滯不前，年收入中位數仍然只有1,265美元，全國90%的人收入不到3,900美元，很難想像國內消費會刺激經濟更快增長。

近月地緣政治緊張局勢加劇，加上美元匯率波動，累及印度外匯儲備一度下跌，但截至5月中旬，已經回升至6,487億美元新高。分析指，印度經濟未來10年嘅年均增長率可望高達7.5%；本年度至2029財年期間，印度嘅GDP平均增長率可能為7%。莫迪過去10年執政期間，印度人均GDP大增64%，這要歸功於政府基礎設施支出、連串社會福利計劃嘅有效推動。要言之，莫迪嘅底氣，來自他心中有民，贏得民心，是以「莫敵」！