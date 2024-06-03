自成一家：加強合作制衡美國

美國著名政治學者亨廷頓曾把當今世界歸類為八大文明陣營，認為文化與宗教認同，將成為冷戰後全球主要的衝突根源。後來發生的九一一事件，巧合印證了亨廷頓的文明衝突論。之後美國政府就不斷把西式自由民主等價值觀強加給阿拉伯國家，迫使這些國家站隊。

相比之下，中國與中東伊斯蘭國家的宗教信仰、文化傳統不同，但雙方卻能彼此尊重，並支持世界政治文明多元化發展。近年中國和許多阿拉伯國家在多個領域的合作持續取得收穫，除了從夥伴關係躍升為戰略夥伴關係，經貿合作規模也不斷擴大。目前中國已是阿拉伯國家第一大貿易夥伴國，阿拉伯國家則是中國最大的能源進口來源地。

過去幾年中美博弈激烈，拜登上台後說要和中國良性競爭，實際上在政治、經濟、科技等領域，依然對中國實施全方位打壓，北京亟需得到伊斯蘭國家的支持。而中國對阿拉伯國家來說，也具有重大的價值。首先，中東地區資源豐富，但是各國經濟發展差異大，在基礎設施建設等領域面臨發展不足問題，中國在這方面正好可以提供相關的經驗分享及合作。其次，近一年美國在以巴衝突中毫無保留的支持以色列，在中東民眾心目中大失分。阿拉伯國家面臨被美國拋棄的壓力，渴望在核心利益上獲得中國堅定的支持。中阿雙方都有需要合作以對美國形成軟抗衡。

北京上周舉行中阿合作論壇第十屆部長級會議，4位阿拉伯國家元首一起出席開幕式，可說是前所未有的規格，反映中東國家高度重視中國，希望中國在中東問題扮演更積極的角色。北京也提倡中阿發展成為最高合作夥伴關係的「命運共同體」。不難想像，中阿關係在短期內還會進一步加強。