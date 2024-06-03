冰鑑春秋：藍綠白膽小鬼賽局

國民黨黨團總召傅崐萁在改革五法通過後，趁勢喊出「廢除監察院」的口號，再次成功引起新話題，民眾黨黃國昌隨之附和，民進黨也冷嘲熱諷，表示廢除考監是民進黨的長期主張，歡迎國民黨跟進。然而，國民黨中央卻打了退堂鼓，國民黨文傳會主委李彥秀表示，監察院在陳菊底下變成打擊政敵的工具，喪失了監察院原本的功能，讓國人感到失望。但是國民黨長期主張五權分立，如何落實監察院的功能，希望透過立法院改革來完成。

這種黨團與中央不同調的說法，讓人不禁感嘆國民黨真的是吃不了三天飽飯，那個熟悉的國民黨又回來了。

監察院在綠營主政後只會追殺在野黨，早就是個該廢除的垃圾單位。國民黨卻因這是孫中山創建的架構，不敢輕易更改，這跟雍正時墨守祖宗成法，抗拒「士紳一體當差納糧」、「火耗歸公」的蛋頭文人有何區別？實際上孫文的「五權憲法」在台灣早已名存實亡，趁機改為符合時代的新法，有何不可？更重要的是，要廢除監察院必須修憲，而修憲必然會引發美國與大陸干預，因為修憲很易碰觸到台灣獨立問題。在此情況下，藍白黨團總召發起的廢除監察院行動，實際上是一個「膽小鬼賽局」，目的就是要展現給民眾看看，誰才是那個不敢大刀闊斧改革的人！

而膽小鬼賽局的精髓，就是互相加碼叫牌，看誰先縮回去！民進黨黨團總召柯建銘雖然諷刺五權憲法是國民黨的神主牌，但看得出他色厲內荏，根本不知若真的發起修憲，民進黨該怎麼抵抗？藍白不趁此時進攻，更待何時？國民黨兩岸煞車皮當久了，似乎凡事都想先天下之憂而憂，但現在執政黨是民進黨，國民黨衝就對了，天塌下來，自有民進黨去收拾。