筆下風雲：戰爭失控只在一瞬間

俄烏戰爭打了超過兩年，烏克蘭節節敗退，美國投入大量金錢支持烏國，就此打了水漂。美國大選將在11月舉行，拜登的支持度仍然落後於特朗普，這場在拜登任內啟動的戰爭，不但無法為他加分，反而不斷失分。外界大都批評拜登軟弱無能，美國面對俄羅斯綁手綁腳，令戰事久拖不下。

最新消息指出，美國國家安全顧問沙利文，以及國務卿布林肯成功說服拜登，解除烏克蘭使用美製武器打擊俄羅斯領土的禁令，「烏克蘭可以出於反火力目的，使用美製武器來擊退俄羅斯對哈爾科夫的襲擊」，為俄烏戰爭開打以來，美國首次點頭，也被視為政策大轉彎。

俄羅斯則強調，美國武器被用於襲擊俄羅斯領土的情況早已發生，充分說明美國早已介入這場衝突云云。總統普京此前警告，西方國家允許烏克蘭使用援烏武器攻擊俄羅斯境內是「玩火」，很可能引發全球衝突。

事實上，早在俄烏戰爭開打前夕，普京已經亮明「紅線」，一旦國家主權受到威脅，就會使用核武。西方不敢掉以輕心，戰爭開打以來，雙方都有默契「禍不及俄羅斯本土」，一切只會在烏克蘭境內進行，但隨着烏方戰情失利，美國愈來愈心急，這個默契漸見鬆動。現在明確准許烏克蘭使用美製武器攻擊俄國本土，下一步會否直指莫斯科，誰也說不準。所謂狗急跳牆，不是你死就是我亡，戰爭全盤失控隨時只是一瞬間的事。

拜登一直被批評為應對戰事太過軟弱，法國總統馬克龍甚至揚言，不排除派兵烏克蘭。儘管此說遭到不少北約成員國反對，但是北約反俄勢力不斷向美國施壓，亦是顯而易見的事。政客為了選票和私利不惜生靈塗炭，烏克蘭人在這場戰爭究竟得到了甚麼？