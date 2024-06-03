強詞有理：峰會遇冷

瑞士主辦烏克蘭和平峰會，向160多個國家發出邀請，目前只有80多個國家確認出席，中國已明確表態不參加，其他金磚國家也極可能集體缺席，所謂的和平峰會注定淪為自娛自樂的獨角戲。實際上，作為這場戰爭另一當事方的俄羅斯沒有受到邀請，就知道和平峰會名不副實，談不出任何結果，徒然浪費時間而已，中方當然沒有必要為他人作嫁衣裳。最奇怪的是，美國總統拜登也以行程衝突為由表明不參加，一點面子也不給。

瑞士一直以「永久中立國」自居，從不介入國際衝突，兩次世界大戰都能置身事外，避過戰火摧殘。但俄烏戰爭爆發後，瑞士選擇站隊美西方，除了參與對俄制裁並凍結俄資產，還向烏克蘭提供武器，徹底撕下永久中立的外衣。這一舉動不僅打破其堅持百年的政治傳統，而且嚴重動搖其立國之本，近年大量外國資金撤出瑞士，直接或間接導致「瑞士信貸」爆雷，不就是因為全球富人不再信任瑞士嗎？

百年養不足，一日毀有餘。一個國家要在全球建立信用體系也許需要數百年時間，而要破壞信用體系只需一天就夠了。瑞士政府當然知道箇中利害得失，所以企圖亡羊補牢，藉主辦和平峰會挽回國際形象，奈何國際社會反應冷淡，這個如意算盤恐怕打不響。

和平峰會遇冷，瑞士政府固然沒面子，烏克蘭當局更失望。總統澤連斯基發揮演員本色，一直為此奔走呼號，希望世界各國尤其是中美領導人都能參與。結果呢？中國領導人沒有興趣，美國總統拜登也不給面子，澤連斯基的失望可想而知。實際上，俄羅斯已表明不承認澤連斯基為烏克蘭合法總統，即使談判也不會以其為對手，何況此次和平峰會沒有邀請俄羅斯，更不可能取得具體成果。

目前戰場上的形勢已經很明顯，俄軍完全掌握主動權，如果再發動大規模進攻，烏軍根本沒有能力阻擋，隨時全線潰敗。幸好俄羅斯無意全面佔領烏克蘭，只要守住當前戰果就夠了。在這種情況下，急於談判的應該是烏方，而不是俄方，偏偏和平峰會將莫斯科拒於門外，真可謂本末倒置。早前七國集團（G7）財長在意大利開會，會後發表聯合宣言，同意將被凍結的俄羅斯資產所產生的收益援助烏克蘭。這能扭轉敗局嗎？不但不可能，反而進一步暴露西方強盜本質。