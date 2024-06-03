坦言集：難以預期

蘇聯在上世紀90年代初的瓦解，有說始自美國前總統列根推行星戰軍備競賽。70年代蘇聯的經濟已缺乏動力來進一步擴張，星戰軍備競賽把寶貴的經濟資源浪費在國防科技的研發，以及武器的生產、積累。因為經濟乏力，所以便促使市場化的經濟改革與民主化的政治改革，可以乘虛而入，其中還有蘇共領導層內部親西方勢力的作用。

蘇聯的瓦解是由上而下，由戈爾巴喬夫、葉利欽等政治精英篡奪了蘇共領導權，在專制的權力架構下，少數人弄權，把蘇聯的體制逐步剝脫，最終形成表面上的民主，實質是政變和政變後的政治寡頭壟斷，配合着在政治控制瓦解下的石油等國有資產，蛻變成為經濟上的寡頭壟斷的資本和權力基礎。若不是普京崛起，俄羅斯聯邦早已分裂，被肢解了。

整個過程是政治悲劇，蘇聯時期積累的大量武器和技術上遠超美國的宇航能力，在政治紛亂時候，沒有任何積極作用。然而，在烏克蘭戰爭中，蘇聯時期積累的武器卻大派用場，成為與北約和烏克蘭作戰的優勢之一。蘇聯時代的宇航技術，在普京時代也是俄羅斯重整國防科技的重要技術來源。蘇聯時代之失，卻是普京時代之得。

蘇聯解體，烏克蘭獨立，當時境內積存大量武器，包括龐大的核武。蘇聯時期的全國國防科技與生產能力，也集中於烏克蘭東部的工業重鎮。可是烏克蘭政府在美國的誘導下，把蘇聯時期的資產全部揚棄，核武銷毀，國防科技棄置（倒讓中國得益），國防工業與重工業被閒置忽略，烏克蘭走回工業化前的農業生產為主的經濟形態，且也是寡頭壟斷的格局。表面上是通過市場，把國防擠佔的資源騰出來作經濟發展，按西方比較效益的原則，出口農業為主。但獨立以來，烏克蘭從蘇聯經濟社會水平全國第二高的成員國，急速地衰落。而在烏克蘭戰爭中，若不是北約介入，早已滅亡。如果當年不銷毀核武，俄羅斯應不敢進攻烏克蘭，北約也不會容易控制烏克蘭政權，而即使與俄作戰，如果蘇聯時代的武器庫存沒有棄掉，仗也不會打得這樣辛苦，這是始料不及。

歷史的發展，更多的是來自沒有預期的結果（unintended consequence）。宏觀的歷史規律趨勢仍可分析出來，但具體的發展卻無可預測。所以政治和政府的政策行為都應留有餘地，應對沒有預期的結果。