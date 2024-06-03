垃圾站檢26氣槍7刀2斧

【本報訊】執法部門於昨日接獲報案，指在元朗錦田公路一街市及熟食中心的垃圾收集站發現一些懷疑槍械及武器。人員接報到場，發現26支懷疑氣槍、7把長約15厘米的刀以及兩把斧頭。案件列作「管有違禁武器」，暫未有人被捕。