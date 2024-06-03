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滙豐總行辦公室暈倒 洋職員留醫兩日不治

外籍漢當日送院搶救。 外籍漢當日送院搶救。
外籍漢當日送院搶救。
【本報訊】上周四上午11時許，一名59歲外籍男子在中環皇后大道中1號滙豐總行大廈樓上辦公室內，疑不適暈倒，他由救護員送院搶救，惜留醫兩日至前日不治。案發當日，同事見事主暈倒報案求助，其後由一名男同事陪同送院。事主死因有待驗屍後確定。
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