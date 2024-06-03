醫健：大腸直腸癌風險檢測

大腸直腸癌在香港過去30年個案不斷增加。在2020年，大腸直腸癌是癌症死亡的第二大常見原因。

大腸直腸癌篩檢計劃於2020年全面實施，資助50-75歲香港居民在私營醫療機構接受篩檢。篩選流程包括兩個階段。參與者會先接受糞便免疫化學測試（FIT）。如FIT結果為陽性，參與者將接受大腸鏡檢查。如FIT結果為陰性，建議參與者兩年後再複查。現時市面上有些透過測試糞便腸道微生物組來作早期檢測大腸直腸癌的產品。

研究顯示，患有大腸直腸癌和腺瘤病的人士的糞便腸道微生物組會比健康人士有所不同。本地研究指出，在腺瘤患者的糞便樣本中，Lachnoclostrium sp（M3）這種新基因標記會有明顯增加。M3基因標記在診斷腺瘤方面的性能有可能比目前基於糞便的測試更為有優勢。M3基因標記測試如與FIT結合，可以把診斷晚期腺瘤的靈敏度由50.8%提升至56.8% 。

雖然研究結果顯示有關使用微生物標記以辨識腺瘤和大腸直腸癌的可能性，但是以上技術現時欠缺大規模隨機對照試驗來證明其診斷能力。其準確性、降低大腸直腸癌發病率和死亡率的能力，以及成本效益，都未有與FIT或大腸鏡檢查作出比較。目前，尚無其他國家衞生當局建議利用微生物標記物作常規大腸直腸癌風險檢測。

鑑於上述情況，癌症預防及普查專家工作小組重申舊有對一般風險族群進行大腸直腸癌篩檢的建議，並密切關注微生物標記篩檢進一步科學證據。

香港醫院藥劑師學會藥物教育資源中心