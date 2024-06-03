海壇巨坑成借鑑 路見不「平」埋隱患

快線昨晚完成修復重開 深水埗海壇街201號對開早前出現路陷，疑因天雨沖走部分沙泥，至前日路陷範圍擴大、由面積3米乘2米、約0.5米深的洞，變成一個約15米乘10米、深約3至4米的巨坑，而周邊圍欄、路牌及石屎路石塊亦陷入巨坑，坑內則有積水。政府指受影響路段的快線昨晚完成臨時修復後已重開。有議員關注為何工務部門到場後會發生更嚴重的路陷，水務署署長指會在附近路面使用雷達檢測有無類似情況。有工程師認為預防路陷需定期檢測。

政府指水務署工程團隊爭取在星期三早上交通繁忙時間前，重開欽州街與桂林街之間的海壇街、往荔枝角方向慢線，之後也會安排已臨時恢復行車的快線進行路面永久修復工程，預計在星期五早上交通繁忙時間前完成。

路陷範圍內約兩米深有一條直徑約225毫米的污水渠，及一條直徑約300毫米的雨水渠局部損壞，政府指渠務署已安排泵車臨時收集污水，並計劃在路面緊急維修工程完成後，適時重置該兩段渠管。

的哥：兜路要多3分鐘 昨日上午11時許，本報記者返回現場視察，發現仍有相當大的範圍未處理，受影響巴士已改路行駛，隨後，相關人員已排走積水，及清理鐵欄、路牌等雜物，亦開始填補坑洞。有附近的街坊說影響不大，雖然巴士要改道行駛，但只是「行多幾步路」無所謂。有的士司機表示，受影響的一段路比較方便亦有常用，兜路要用多2、3分鐘。

立法會九龍西議員梁文廣指前晚現場已經出現輕微路陷，關注當局在圍封後所採取的工程措施，以及為何工務部門到場後會發生更嚴重的路陷。他續稱，本港像深水埗這類的舊區多，期望當局加強勘探地下管線，避免再發生同類事件。

到場了解情況的水務署署長黃恩諾表示，日前接報指水管有問題，其後發現供水無事，但渠管出現局部損毀，加上近日落大雨，可能造成水土流失。他又說，署方會在附近路面使用雷達檢測有無類似情況，如有發現會盡快做預防措施，屋宇署人員亦會視察附近有無特別情況。

香港工程師學會上任會長卜國明估計，今次深水埗路陷不似涉及爆食水管，可能是地下的雨水渠、污水渠有裂縫或者穿了洞所影響 ，當雨水經過這些裂縫， 帶了一些泥土進入這些管道，造成水土流失，最終引致路陷。

他指未發生路陷之前，可以透過早前觀察或檢測發現，定期檢測是以閉路電視伸進地底管道，檢查有否損壞，如有發現則及早處理，補回裂痕。他續稱，香港的地下管道甚多，即使定期檢查，也未必能百分之一百避免到，他呼籲市民如果發現路面有不正常情況，如「路見不平」，應透過1823熱線通知當局。