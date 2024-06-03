座駕猛撞消防局 69歲翁返魂乏術

天雨轉彎失控 「局內人」被巨響驚動 油麻地發生兩宗交通意外。前晚天雨綿綿，路面濕滑，一輛私家車懷疑在窩打老道過彎時跣胎，直撞油麻地消防局閘門及撼中一條石柱。年近七旬的男司機重創昏迷，局內人員即時衝出救人，可惜事主傷勢太重，最終返魂乏術。另外，佐敦道有私家車疑在行駛時左搖右擺，繼而撼撞路中石壆「反肚」，造成車上兩人受傷，該車司機其後未能通過酒測，涉嫌酒駕被捕。執法部門正調查該兩宗車禍的過程及成因。

前晚11時許，一名姓黃（69歲）男子駕駛私家車沿窩打老道西行，駛至一中學對開轉彎時，疑因天雨路滑失控，私家車剷上行人路，撞向油麻地消防局閘門及石柱後停下。局內消防及救護員聽聞巨響，相繼出外查看，發現黃男在車廂內陷入昏迷，隨即將他救出及施行急救，再送往廣華醫院救治。黃的腿部嚴重受傷，延至昨日凌晨零時24分證實不治。

酒駕撞壆翻轉釀兩傷 涉事私家車車頭嚴重毀爛，安全氣袋彈出，且漏出機油；消防局閘門及石柱損毀。執法人員到場調查，用木糠覆蓋油漬，期間肇事私家車一直橫亘於其中一個消防車出口位置，直至調查工作完成，該輛私家車由拖車拖走後，消防車才能回復正常出入。

而在同晚10時許，一輛載乘5人的深色私家車，沿佐敦道往港鐵九龍站方向行駛，途經擎天半島對開一分岔位，突然失控猛撼分隔石壆，並於掃毀一個指示牌後「反肚」。救援人員收到報案，立即到場救出5人，其中姓李（57歲）女乘客頭部受傷，另一名姓曹（51歲）女乘客亦報稱頭痛，兩人需要乘坐救護車送院。執法人員其後為姓郭（59歲）男司機進行酒精呼氣測試，證實超標，遂以涉嫌「酒後駕駛」將他拘捕，現正就事件展開調查。

網上流傳事發時的車Cam片段，見到涉事私家車沿路行駛時搖擺不定，一度在左線及中線游移，遲遲未能駛向一邊，當駛至意外現場時，車輛在上橋位直撞石壆，登時四輪朝天，零件四散，連拍片者亦不禁「嘩」一聲，批評「唔專心揸車啦條友！」