過路男棄用天橋 橫越6線捱撞

【本報訊】昨日凌晨2時許，一名姓李（26歲）男子在香港仔中心對開，疑棄用行人天橋橫越香港仔海傍道6條行車線，期間遭一輛沿路往薄扶林方向行駛的士撞及，該名男子受傷倒臥快線上，姓劉（72歲）的哥並無受傷，報案求助。救護員到場為仍有知覺的傷者包紮後，再送往醫院治療。意外原因有待調查。