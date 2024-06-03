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過路男棄用天橋 橫越6線捱撞

救護員到場為傷者進行急救（紅圈示）。 救護員到場為傷者進行急救（紅圈示）。
救護員到場為傷者進行急救（紅圈示）。
【本報訊】昨日凌晨2時許，一名姓李（26歲）男子在香港仔中心對開，疑棄用行人天橋橫越香港仔海傍道6條行車線，期間遭一輛沿路往薄扶林方向行駛的士撞及，該名男子受傷倒臥快線上，姓劉（72歲）的哥並無受傷，報案求助。救護員到場為仍有知覺的傷者包紮後，再送往醫院治療。意外原因有待調查。
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