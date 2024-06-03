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的士硬撼 座駕左身凹陷

涉事私家車被撞凹車身。 涉事私家車被撞凹車身。
涉事私家車被撞凹車身。
【本報訊】尖沙咀發生交通意外。昨日凌晨1時許，一輛的士沿柯士甸道行駛，當駛至漆咸道南交界，與一輛沿暢運道駛來的私家車相撞。車禍造成私家車左邊車身凹陷，車上姓麥（42歲）男司機與姓梁（31歲）女乘客受輕傷，其後清醒由救護車送院治理，人員就意外原因展開調查。
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