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九巴事故 車門玻璃粉碎

巴士車門玻璃粉碎。 巴士車門玻璃粉碎。
巴士車門玻璃粉碎。
【本報訊】昨日凌晨2時許，東網讀者爆料指一輛N237由美孚開往葵盛的九巴，駛入石籬梨貝街巴士總站時，懷疑撞欄致前車門車窗粉碎。肇事巴士其後返回車廠候檢及進行修理。
九巴發言人表示，九巴一輛往葵盛的N237線巴士，駛至石籬梨貝街巴士總站時發生事故，左前車門玻璃損毀，事件中沒有人受傷。
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