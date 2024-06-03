水塘防藻類過盛 年投放30萬魚苗

【本報訊】香港共有17個水塘，總容量達5.86億立方米。受氣候變化影響，個別水塘可能會有過多藻類生長，影響水質。水務署每年會在這些水塘投放約30萬條鯿魚、大頭魚和鯪魚魚苗，利用不同魚類的攝食特性清除水藻，維持生態平衡。該署會按時利用刺網捕魚，記錄水塘魚類的種類、數量、大小等訊息，了解其變化趨勢；也會遙控無人船到不同監測點抽取水樣，作恒常水質監測。

水務署漁務技工郭詠恒表示，無人船和傳統以人手抽取水樣的方式可互相補足。無人船系統主要用於水塘表面水質監測和取樣，其優勢在於體積細小，能進入水塘狹窄和淺水區域，而人手則可採集水塘不同深度的水質樣本，為水質監察提供更具體的數據，以便控制食水處理過程。

濾水廠3層監測確保質素 為確保處理和消毒程序達標，全港20間濾水廠採用3層水質監測系統，第一層是在線水質監測系統，利用水質監測儀器24小時自動監測不同濾水過程的水質。第二層是現場主要控制測試，工作人員在濾水廠即場檢測濾水過程的主要水質參數，協助調整化學品劑量。第3層是全面水質監測，化驗室人員定期抽取不同處理階段的水樣本，作詳細的物理、化學、細菌、生物和輻射分析。除了濾水廠，水務署的食水水質監測範圍也包括配水庫、水缸、供水接駁點和用戶水龍頭，每年從中收集約8萬個食水樣本進行逾28萬次測試，確保水質符合香港食水標準。

水務署工程師譚家欣提到，受疫情影響，本港住宅每日人均用水量在2020至2022年期間升至約150公升，較2019年增加10%。為提高市民節約用水意識，水務署今年2月啟動新一輪節約用水運動，並計劃成立慳水特攻隊，向超高用水量客戶提供技術支援，協助減少用水。