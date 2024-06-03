垃圾徵費跪低 傳每幢大廈按量計

【本報訊】垃圾徵費無了期押後。環境及生態局局長謝展寰昨在一個電視節目中指出，未來會考慮是否由每戶按量收費，改為每幢大廈按量收費，由住戶攤分費用，但局方昨晚澄清沒有傾向性。另外，謝又指計劃延長「綠在區區」營業時間多3小時，最快7月或8月成事，以及研究回收積分可兌換成超市購物券，期望年內推出。

謝展寰指原計劃每戶收費的模式，似乎未有其他地方採用。他舉例台北推行垃圾徵費，也是每幢大廈收費，認為可免除清潔工分辨無使用指定袋垃圾的麻煩，也不用把法律責任放在他們身上。他表示，很多地方都不採用每戶收費，是因為會令不守法的人，把垃圾丟棄到公用地方。他指香港只要有一、兩成人不守法，就會有幾十萬人亂丟垃圾，就會產生很大問題。

針對每幢大廈收費的做法，會否減低市民減廢的誘因，他認為不肯減廢、製造較多垃圾的住戶，到時會被其他住戶認為不負責任；業委會亦會有誘因，思考如何減少垃圾費用，例如鼓勵大家更多使用回收桶等，將有助建立減廢回收的文化。他又認為推行法例時，要有減廢文化配合，如果只側重於一方，可能會引起反彈。

當局澄清沒有傾向性 然而，環境及生態局昨晚在社交平台貼文澄清，指謝近日在多個訪問提出不同污者自付方向，也提及有地方不實行垃圾徵費，在電視節目提出大廈按幢收費，只是介紹一種外地採用的垃圾徵費方式。局方指，政府目標是減少都市固體廢物棄置量，無意藉垃圾徵費為庫房帶來額外收入，局方未來一年會就如何優化計劃作進一步調研，現階段沒有任何傾向。

另外，為便利市民，謝指計劃延長「綠在區區」營業時間多3小時，最快7月或8月成事，又研究回收積分可兌換成超市購物券，期望年內推出。他表示，暫時仍在估算連串配套的成本水平，但重申值得投入資源，以改變市民行為。