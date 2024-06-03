黎智英案休庭兩天 控方今續播片

主審法官早前處理初選案件 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，因主審法官之一李運騰需處理泛民初選案裁決，故在上周四（5月30日）及上周五（5月31日）需休庭兩天。審訊將在今天於西九龍法院（暫代高院）繼續，控方會繼續播放與案相關的片段。

本案審訊今天將踏入第87日，控方會繼續播片指證黎智英。案件不設陪審團，由3名國安法指定法官李運騰、杜麗冰及李素蘭審理。其中李運騰法官亦是47名參與2020年立法會初選的泛民人士，涉嫌串謀顛覆國家政權一案的主審法官之一。在上周四，因應初選案16名不認罪被告裁決，黎智英案亦需休庭。結果，泛民初選案中，除一直獲准保釋的李予信及劉偉聰罪脫外，其餘14人罪成，包括前立法會議員黃碧雲、林卓廷和梁國雄等。

黎坦承搞事 稱永不認罪 在早前播放的黎智英受訪片段中，黎表示在2019年7月，曾先後跟美國前副總統彭斯及前國務卿蓬佩奧見面，並呼籲兩人發聲支持香港。黎坦承自己是「搞事者」，不諱言期望美國會制裁中國官員，包括凍結資產。黎智英亦曾在線上節目「Live Chat With Jimmy Lai」中，與「末代港督」彭定康、天主教香港教區前主教陳日君等對談。節目中，黎曾指控中央政府隱瞞新冠疫情，呼籲繼續抗爭，並強調國際支持十分重要，否則香港會變「一國一制」。黎又揚言自己永不認罪。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022