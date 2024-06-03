朗然地盤工人追薪 房協：承建商允妥善處理

【本報訊】房屋協會資助出售項目「朗然」的承建商保華建業集團，近日被工人追討欠薪。針對有關事件，房協指一直密切跟進，承建商已承諾盡快妥善處理。

發展局則指保華建業集團旗下有6間公司為公共工程認可名冊上的承建商，其中3間公司現正承造15項工務工程合約。現時各項工程項目正在施工中，沒收到有關拖欠工人薪金的投訴。當局又指一直有完善的機制管理合約，當中亦設有機制，應對在工程中可能出現的不同情況，包括承建商的表現和財務情況。

保華沒拖欠積金供款 積金局回應稱，據局方掌握的資料，保華沒有拖欠強積金供款，至今亦沒有收到相關投訴。上月的強積金供款會於本月11日到期，如果發現有拖欠供款情況，局方會即時跟進。

積金局指高度重視僱主拖欠強積金供款的情況。積金局成員保障及服務部專責處理有關涉嫌違反強積金條例規定的情報及投訴，並設有機制，要求受託人每月通報懷疑拖欠供款個案，局方會主動跟進違規個案，致力為受影響計劃成員追討欠款，又指由於建造業有不少日薪臨時僱員，呼籲若有員工懷疑僱主未有為他們安排參加強積金計劃，或者出現拖欠強積金供款情況，應立即通過熱線或電郵聯絡局方。

「朗然」位於九龍安達臣道，提供共422伙，單位實用面積由303至658方呎，間隔有一房、兩房及3房，其中大兩房及3房提供梗廚，其他為開放式廚房，附設基本裝修及家電。