租金有折 最低$1785 雙魚薈過渡屋入伙

【本報訊】劏房戶的居住環境惡劣，政府推出多個過渡屋項目以緩解。位於元朗粉錦公路的「路德會雙魚薈」過渡屋已入伙，現時收到逾千份申請，預計逾800人入住。租金最低1,785元，屬全港最便宜過渡屋項目。

該過渡屋項目的香港路德會社會服務處首個由「組裝合成建築法」落成的大型過渡屋項目。承辦機構指「雙魚薈」以4大理念即「康健、安居、牧鄰、樂社區」作服務基礎，提供多項創新服務及支援配套，以提升住戶生活質素以及身心靈健康。

共535單位 設獨立洗手間 「雙魚薈」位於元朗八鄉粉錦公路160號，分別為一至4人家庭共535個單位，單位面積介乎113至244平方呎，租金視乎單位類型由2,100至3,000元不等，現時申請更可享有首年租金八五折優惠，即最低為每月1,785元，屬全港最便宜過渡性房屋項目。

現時首次申請「過渡性房屋住戶特別津貼試驗計劃」的住戶可獲發一次性特別津貼，以紓緩居民搬遷和適應新環境的經濟壓力，一人住戶可獲港幣3,650元；二人住戶可獲港幣5,450元；3人住戶可獲港幣7,100元；4人住戶可獲港幣8,450元。

承辦機構指所有單位均設有獨立洗手間連浴室及煮食空間等基本設施，並為住戶免費提供電磁爐、電熱水爐、抽氣扇，以及窗口式空調，居民只需添置簡單家具便可即時入。該過4渡屋的社區亦提供完善配套設施及服務，包括自助洗衣房、小型便利店、休憩廣場及社工服務等。在交通方面，正門設有巴士及小巴站，住客可輕鬆乘搭公共交通工具，直達上水站、錦上路站及元朗等地區。