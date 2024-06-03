冷氣機起火 濃煙攻陷劏房 女住戶氣絕亡

「打機」早起床 鄰居拍門喚醒街坊 旺角花園街一個劏房單位，昨晨懷疑因冷氣機起火冒出濃煙，有早起「打機」的鄰居聞到煙味，追尋氣味來源時察覺失火，立刻喚醒家人及街坊走火警。消防火速趕至灌救，迅速將火救熄，並在火場內救出一名女住戶，惟她懷疑吸入過量濃煙昏迷，其後被證實死亡。消防經調查後，相信火警原因無可疑。

現場為花園街181號一幢唐樓，昨晨6時許，上址高層一單位突然冒煙，驚動住客報案。消防接報趕至，隨即破門拖喉灌救，並且救出一名倒臥在單位睡房、懷疑吸入濃煙昏迷的姓蔡（45歲）女住戶，她被送往廣華醫院搶救，可惜最終不治。

唐樓一劏五 起火單位滿雜物 火警期間，有3名住戶自行疏散到安全位置。經初步調查後，消防懷疑是冷氣機起火引致事故，現階段無證據顯示案件涉及刑事成分，相信火警原因無可疑。

消息指，起火單位位於8樓，姓梁業主於10多年前連同租約購入單位，其後交由地產公司代為打理，而該單位現時被劏成「一開五」劏房，其中5號房是由女死者獨居，僅遷入數個月，但其屋內堆放大量雜物。祝融過後，劏房嚴重熏黑損毀，部分雜物被燒焦，一片凌亂。

初時誤燒香拜神 煙霧白變黑 住在相鄰4號劏房的張先生是其中一名報案人，他指事發時剛睡醒「打機」，期間聞到陣陣煙味，初時以為有住戶燒香拜神，惟氣味愈來愈濃烈，令他提高戒心，嘗試尋找異味源頭。張未幾發現，濃煙是由鄰屋單位冒出，煙霧逐漸由白變黑，並且漸漸攻入其單位，他察覺發生火警，連忙喚醒父母及胞妹逃生，並且向街坊鄰里拍門示警。

張續指，由於火警時間早，不少鄰居仍然熟睡「唔知醒」，他亦曾經向5號房拍門，惟女事主懷疑已經失去意識，未獲任何回應。當張致電報案後，消防未幾便趕抵現場救火，他亦目睹女事主被抬出大廈，形容她「救出來時都唔太醒」。張慶幸自己當時有察覺失火，「好彩我打緊機，如果唔係屋企人都出事！」。