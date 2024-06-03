覷準受害人追討心態 二次詐騙損失更大

扮偵探律師助索償 年內已6宗呃走800萬 近年網上騙案陷阱愈來愈多，更衍生出二次詐騙手法，令市民防不勝防！政府公布，今年首3個月本港錄得接近7,600宗科技罪案，其中網上投資騙案較去年同期上升55%，共錄得979宗，涉及6.9億元損失金額，較去年同期上升128.4%。而網上二次詐騙手法更是猖獗，騙徒會盜用官方圖片或標誌，假冒法律團隊，聲稱為受害人追討損失，實際上是取得受害人信任後，收取服務費或行政費以騙取金錢，由2024年至今錄得的損失金額更超過800萬元。

首3月錄7600科技騙案 涉款16億 今年首3個月本港共錄得近7,600宗科技罪案，對比去年同期上升了3%，亦即每13分鐘就有一宗騙案發生，涉及的損失金額更比去年同期上升近一倍，超過16億元。雖然大部分類型的網上騙案宗數均錄得下降趨勢，但有個別類型案件仍錄得較顯著的升幅，包括網上帳戶騎劫案在首3個月已錄得915宗，對比去年同期的85宗上升超過9倍，涉及損失金額逾2,700萬元。

當局又表示，留意到近期有騙徒開設假網站或假社交媒體專頁，偽冒成不同身份或團隊，例如偵探社、法律團隊，甚至黑客等。騙徒偽裝成專業形象讓公眾放下戒心，並聲稱可以代受害人追討早前蒙受的詐騙損失。自去年下旬開始，當局留意到相關騙案有零星上升趨勢，由2024年至今，當局已接獲6宗同類型的二次詐騙案件，合共損失逾800萬元，情況值得關注。

拋磚引玉 獲信任後叫多次轉帳 受害人陳先生曾在社交媒體上接觸到此類二次詐騙的騙徒團隊。他指因為被騙後在社交媒體上留意到相關資訊，當時騙徒聲稱可用科技形式協助他取回被騙金額。在取得陳先生的信任後，騙徒便勸他將金錢存入指定帳號，以博彩方法贏回損失金錢，操作頭數次均成功且取得數千元，令陳先生放下戒心再存入更多金錢產生巨大損失。

當局提醒市民，不要盡信搜尋器置頂的結果；不要輕信任何聲稱能協助追討詐騙損失的專頁或廣告；切勿輕信來歷不明的短訊；要留意網頁是否有異常；若在尋求專業人士協助前，應充分了解對方背景和專業資格；同時切勿隨便透露騙案過程、聊天紀錄、轉帳紀錄和其他敏感資料。