302善信 上契黃大仙師

【本報訊】上契於黃大仙師結緣儀式由來已久，今年的甲辰年上契儀式更是增加了上契名額。昨日上午有數百名善信於嗇色園參加上契儀式，道長亦親自登壇代仙師說教，向信眾解釋「仙師十訓」以及囑咐信眾要珍重自己的生命。

道長解釋「仙師十訓」 上契儀式在昨日上午11時正開始，302位契子女向黃大仙師敬香、行三跪九叩之禮。其後由嗇色園黃大仙祠監院李耀輝（義覺）道長逐一宣讀契子女姓名以上稟黃大仙師。

李道長之後親自登壇開示，代仙師說教，解釋「仙師十訓」，包括孝、悌、忠、仁、義、廉、恥、禮、節、信。李表示，嗇色園黃大仙祠乃全真派，尊奉「儒、釋、道」三教。

嗇色園紅袍道長及後為上契子女派發黃大仙師上契信物，即是刻有契子女姓名的仙師聖像葫蘆玉珮及契書。契書為上契者與神明的契約證明；玉珮乃上契者與其信仰的神明之憑證物件，正面雕刻仙師畫像，背面刻有「嗇色園」及上契子女的姓名，寓意仙師庇佑福祿平安，收煞除厄。上契儀式結束後，眾契子女魚貫到壇前恭領上契福物——「上契餐具」，寓意「豐衣足食」。