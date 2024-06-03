城蹤遊領通處逛 貼地探尋中上環

10月登場 3路線免費導賞 了解社區日常 市建局正籌辦「藝術城蹤遊」活動，連結市建局在中上環不同的市區更新項目，以至區內其他歷史建築，讓遊人參與導賞活動。行政總監韋志成在網誌上透露，「城蹤遊」將圍繞荷李活道，並分歷史與建築、飲食與社區風貌以及藝術文化，設有3條主題導賞路線供市民及遊客免費參加；其中邀請了社區不同的持份者參與分享和交流，讓市民及遊客可透過「第一身」的口述歷史，了解中上環的演變和民生故事。首個「城蹤遊」預計可於今年10月推出，並舉辦約40個導賞團供超過500名市民及遊客參加。

踏足古建築 細味歷史 歷史與建築主題導賞路線會透過參觀區內一些具歷史意義的建築，讓參加者了解昔日香港居民的生活及文化。景點包括擁有超過80年歷史的3級歷史建築中環街市、位於荷李活道，前身為中區警署建築群的「大館」及文武廟等。另外亦可參觀由市建局進行活化的士丹頓街項目，行程中亦會介紹每年農曆7月由區內居民合力籌辦的「卅間」盂蘭勝會。

邊行邊吃 聽街市行情 飲食與社區風貌遊路線則會到訪區內的「老字號」，例如「春回堂藥行」、「公利真料竹蔗水」及「蘭芳園」等。參加者甚至可邊吃邊逛，體驗地道港人「行街買嘢」的生活，並由在嘉咸街項目內售賣新鮮豬肉的材哥分享本地街市的日常見聞、街市行情，以至港人「行街買餸」的習慣。

壁畫打卡點 體驗非遺 藝術文化遊路線會引領參加者欣賞中上環多個壁畫「打卡」點，包括區內十多幅壁畫作品，另外亦可在士丹頓街項目內的「社區客廳」，體驗已列為香港非物質文化遺產的活字印刷技藝。

韋志成指出，期望透過「城蹤遊」向市民及遊客推廣中上環地區百年的中西文化精粹及歷史演變，並促進政、商、民3方協力，加深市民和旅客對香港的認識。其後亦會總結「城蹤遊」在中上環一帶試行的經驗，用作探討在其他具地區特色的社區，如九龍城「龍城」區，以及太子花墟一帶，推出「城蹤遊」的可能性。