盛事鬧劇連場 打擊香港形象

【本報訊】被港府列入「盛事年表」的「WATERBOMB HONG KONG」音樂節吸引眾多旅客來港欣賞，卻因入場及行李安排「甩轆」釀鬧劇。關注盛事活動的議員表示，極度支持私人機構在港舉辦大型活動，期望港府提供更多場地等協助，便利商界。

音樂節吸引海量內地旅客來港，本報記者昨前往視察時留意到，大部分觀眾說普通話，亦有觀眾估算全場幾乎70%並非本地人。議員江玉歡指多元化活動有助本港吸引各類旅客，最近周末亦留意到尖沙咀及堅尼地城都多了拖篋內地旅客。

倡港府多作支援 彈性安排 她認為一連兩日活動有助吸引旅客在港過夜，港府亦值得借鏡，在舉行活動時有連貫性，或將數個活動集中舉行，一來較易宣傳推廣，旅客亦有多個理由來港。

對於音樂節「甩轆」，她認為港府需多支持私人機構活動，主辦單位在活動前應預計好客量，安排充足的配套設施及服務，當局亦宜在提供充足的支援，尤其在提供場地時設彈性安排。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波則指活動證明本港適合舉行國際性活動，尤其相關活動在內地較少舉辦，港府適宜多加支援、協助，「活動效益分分鐘多過當局自己舉辦的」，但提醒主辦單位需要更關注細節位。

只不過，盛事「甩轆」在港或已變日常，近期不但有美斯缺陣，去年11月的FIA世界場地越野車錦標賽香港站亦臨時縮短賽道，兩者均令球迷、賽車迷不滿，影響香港形象。