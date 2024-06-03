專程留港過夜 內地客感掃興

【本報訊】「WATERBOMB HONG KONG」音樂節舉辦首日被批評安排混亂，昨日為最後一場，天氣轉晴，但未見明顯人流。有內地旅客直指日前的安排很差。另外，現場有疑似「黃牛黨」在場外兜售門票。

昨日的音樂節下午2時開始，下午1時場外有近200人排隊等進場，音樂節以「打水仗」為主題，入場人士可手持水槍與台上的表演者互動，現場所見有不少樂迷都穿上雨衣、拿毛巾及水槍等。但排隊的地方，地上遍布垃圾。在音樂節開始之後仍有人進場，氣氛仍未見熾熱。

再次入場的旅客曾小姐表示，首日的感覺很差，排了很久，錯過不少節目，昨日再入場是想看心儀的偶像；同屬回頭客的何小姐和劉小姐亦批評主辦方首日的安排很差，寄存行李要等3小時，即使有人員到場仍未解決到問題，效率較低。

籲多吸收別人經驗 內地旅客陳先生指首日安排很差，對此感到無言，取行李要等4小時，最快也要等一小時。昨日還要直接取消寄存行李，認為不能解決問題，建議主辦方多吸取別人成功舉辦活動的經驗。

對於當局舉辦盛事是希望吸引高消費的過夜旅客，是次舉辦大型音樂節確是有吸引部分內地旅客留港過夜。內地旅客李小姐指因為上周六來香港看音樂節，所以留在香港過夜，酒店一晚約800元人民幣，其他消費約100至200元。她認為當局舉辦盛事是有增加吸引力，不過建議可以多些在市區舉行，對旅客來說會較便利。