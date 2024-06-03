盛事又甩轆 怒轟騙局

音樂節打風開騷 排隊兩句鐘鼓譟 寄存行李一鑊泡 盛事又「甩轆」，惹歌迷公憤！在熱帶氣旋「馬力斯」前日襲港下，一連兩日的「WATERBOMB HONG KONG」音樂節，仍照常於同日在西九文化區竹翠公園開騷。縱使一眾歌手在台上如何載歌載舞、發揮渾身解數，但歌迷仍然因為現場安排的混亂情況「㷫合合」，有內地旅客抱怨風雨交加下等候約兩小時才能入場，錯失部分表演；亦有參與者狠批行李寄存服務供不應求，亦欠管理，完場後等逾4小時仍未能取回行李，更有旅客直斥安排是「水炸彈香港新型詐騙，完全把觀眾當韭菜，能割多少割多少！」而主辦單位昨日亦急急在社交平台上道歉，並增加人手檢票。

南韓知名音樂節WATERBOMB今年首度在港舉辦，首日活動卻撞正熱帶氣旋馬力斯，橫風橫雨下主辦單位押後活動兩小時至下午3時開始，大批觀眾撐着傘堵塞在場外，逾500米的長龍延至西區海底隧道口的行人天橋上「打蛇餅」，鼓譟聲不斷，普遍等候逾一小時才能入場，甚至有內地網民在社交平台「小紅書」稱等候入場時間甚至長達兩小時！

無通知儲物櫃已滿 僅派密實袋 然而，即使觀眾進入了活動場地，亦不代表能享受表演，仍要排隊寄存行李。內地觀眾透露需4步驟才能擺放行李，先需排隊付款；再排隊領取手環；再排隊增值手環，最後再排隊放置行李，但等待多時只拿到一個密實袋裝物品，形容安排「奇葩」。本地觀眾陳小姐指當時沒有職員維持秩序，亦沒人通知儲物櫃已滿，只能提供密實袋。

完場後參與者取回行李時亦遇上混亂，同樣大排長龍。陳小姐表示，由於主辦單位未有將寄存的行李按號碼或分類擺放，只是隨意放在帳篷的地上，職員只能逐個叫號碼，等待逾千名觀眾認領，同樣需等候逾一小時，形容活動安排是「災難級」。不過，紙製的行李寄存牌在大雨下溶爛，無法透過號碼找回物主，令部分人至凌晨仍未取回行李，甚至需等待翌日再取。另有旅客直斥安排是「水炸彈香港新型詐騙，完全把觀眾當韭菜，能割多少割多少！」

主辦機構致歉 增人手檢票補鑊 主辦機構ECHO HK Marketing Limited其後在社交平台上致歉，表示由於首日活動受颱風影響，部分設施受到嚴重損毀，導致開場時間押後及部分藝人演出時間有所調整。機構強調在搶修及加固設施後，已第一時間安排觀眾進場，為此深感抱歉，又就物品存放安排混亂致歉。機構續稱，已在昨日第二場活動已增加人手檢票，亦取消物品存放服務，改派發膠袋放行李，呼籲觀眾攜帶輕便行裝。

最貴門票 兩日索價近3300元 「WATERBOMB」為南韓知名音樂節，在夏天以「打水仗」為主題，邀請各地歌手演出並與觀眾分成不同隊伍打水仗，和台下觀眾互動，今年首次在世界舉辦巡迴活動。「WATERBOMB HONG KONG」音樂節則邀請各地明星來港演出，普通門票單日售1,180元；兩日則售1,780元，可在專屬觀賞區及擁有專屬入場通道的VIP門票單日收2,180元；兩日則索價3,280元。