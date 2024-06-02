公屋申報懶懶閒 房署被當無牙虎

公屋輪候時間沒有最長，只有更長，早就不是新聞。究其原因，除了基層對公屋需求不斷增加，亦同房署沒有善用資源和嚴肅打擊濫用有關。現屆政府擺出有為姿態急起直追，先後兩輪要求住滿一定年期的公屋租戶申報資產，第二輪申報上月底截止。惟截止前一星期，房署只收回不足一半申報表，打擊公屋富戶能否收到預期成效，不禁令人懷疑。

目前一般公屋申請，平均輪候達5.8年，輪候7年甚至10年者更是大有人在。港府雖然已加快興建公屋，又提供過渡屋和簡約公屋應急，但求過於供，加上房署一向胡混度日，無殼蝸牛等上樓依然望穿秋水。本報過去多次踢爆，房署暴殄天物，多個屋邨都出現不少空置單位，部分更是長期空置；就連申訴專員公署都曾經主動調查，揭發房署竟有多達六成的「長者住屋」及「改建一人單位」分間單位空置，部分更空置長達10年。一方面是輪候冊大排長龍，另一方面是房署尸位素餐，本港房屋問題積重難返，豈是無因。

到了現屆政府上場，房署忽然「有為」，擺出嚴打濫用公屋的架勢，務求收回單位加快流轉。房署今年4月初進行第二輪公屋租戶資產申報，並於5月31日截止。惟截至5月24日，當局只收回約11萬份申報表，即僅約43%；而將首輪的6.5萬份申報表作核對後，房署發現有約220戶擁有香港住宅物業，其中90個單位已被收回，強調2023/24年度共收回近2,800個公屋單位，對比2021/22年度收回約1,300個，多出逾倍。

誠然，房署收回富戶單位的數量比前大增，這一點值得肯定，但同時亦反映，過去房署根本沒有認真監管，放任自流，以致在港擁有物業者，仍可霸佔珍貴公屋資源。再說，公屋租戶需要申報資產早已是固有法規，只是房署長期懶懶閒，沒有認真執行。以第二輪申報的情況觀之，儘管房署解釋，租戶一般會在較後期才交表，但距離截止只有約一星期，房署收回的申報表竟然連一半也不到，說明租戶至今仍然將房署視作無牙老虎，認定房署不會認真執法。若最終有租戶連申報表也不交，絕對不足為奇。

說到底，世不患無法，而患無必行之法。正是因為房署長期有法不依，執法不嚴，致使公屋資源長期遭浪費。單是本報月前揭發，多個公屋停車場皆泊滿歐美名車或持中港牌車輛，已側面印證公屋富戶氾濫成災，房署審查形同虛設。明乎此，房署不應因為收回的公屋單位有所增加而沾沾自喜，反而應該更加積極進取，繼續加強打擊濫用。

必須強調，公屋政策是為了讓基層上樓和改善生活，甚至被高官視為扶貧最重要手段，絕對不是為公屋富戶提供檢便宜的機會。房署必須嚴肅審視公屋租戶在港擁有資產的情況，亦需考慮將申報擴及大灣區物業。不少公屋租戶都被指在內地有車有樓，生活富泰，卻依然霸佔公屋，這對於真正急需上樓的基層來說，顯然並不公平。